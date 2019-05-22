Джавид Гурбанов: Железная дорога в Баку будет продлена до аэропорта

22 мая 2019 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджану дополнительно нужны 50 пассажирских поездов и 4000 грузовых вагонов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, на этот год компании Stadler заказано три железнодорожных состава, а в последующие годы запланирована покупка еще 12: "Мы планируем расширить инфраструктуру железнодорожного транспорта в Баку. Железная дорога будет продлена до аэропорта. Положительной чертой этого является безопасность, комфорт и ценовая доступность железнодорожного сообщения. Пока что закуплено 3100 грузовых вагонов. В результате переговоров с Stadler, мы купили семь составов, по четыре вагона в каждом. Некоторые из поездов будут дизельными. Всего нужно купить 50 пассажирских составов и около 4000 грузовых вагонов".

Гурбанов отметил, что новые железнодорожные станции строится на основе новой концепции.

"За основу новой концепции взяты комфорт и безопасность. Вокруг станций разбиты парки, где люди могут отдыхать. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. На станциях предусмотрено открытие торгового центра, кафе и других объектов общественного питания", - сказал Гурбанов.

Глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отметил, что в бакинском поселке Сабунчи планируется создание транспортного хаба: "Суть переговоров с Бакинским транспортным агентством заключается в том, что благодаря этому хабу, снизится количество автобусов, въезжающих в центр города. Сабунчи станет своеобразным городским центром".

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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