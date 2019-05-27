В течении месяца Иран экспортировал в Азербайджан 33 тыс. тонн товаров на 20 млн долларов

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года (начинается в Иране 21 марта) и по 20 апреля Исламская Республика экспортировала в Азербайджан товаров на 20 миллионов долларов. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на отчет иранской Организации по развитию экономики.

Согласно отчету, в искомый период, объем иранского экспорта товаров в нашу страну составил 33 тысяч тонн. В денежном исчислении, объем поставок в Азербайджан составляет 0,8 процента от общего иранского экспорта. В сравнении с прошлым годом объем экспорта в Азербайджан снизился в ценах на девять, и по объему на 11 процентов. По этим показателям Азербайджан занимает 14 место среди стран-импортеров иранской продукции.

Экспорт из Ирана в Россию за отчетный период составил 26 миллионов долларов или 66 тысяч тонн, со снижением стоимости на девять процентов и ростом в объемах поставок на два процента.

За тот же период Турция импортировала из Ирана 258 тысяч тонн товаров на общую сумму 119 миллионов долларов. Среди стран, в которые направляется иранский экспорт, Россия и Турция занимают, соответственно, 13 и 6 место.

(Автор: Эльнур Багишов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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