С начала 2019 года объем товарооборота в Баку составил 6 млрд манатов

30 мая 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2019 года объем товарооборота в Баку составил шесть миллиардов манатов, что означает рост на 3,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг Trend.

Стоимость продовольственных продуктов, напитков и табачной продукции, реализованной в торговой сети, выросла на 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,812 миллиарда манатов, объем непродовольственной продукции превысил 3,545 миллиарда манатов, увеличившись на 3,5 процента.

Так, 27,2 процента потребительской продукции было реализовано предприятиями со статусом юридического лица, 48,3 процента - частными торговыми объектами, 24,5 процентов – столичными рынками.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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