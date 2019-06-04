Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня (ФОТО)

4 июня 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell отметила Международный День Защиты детей вместе с детьми, требующими особого ухода и детьми лишенными родительской опеки, живущими под патронажем организации UAFA (United Aid for Azerbaijan) и ассоциации «Детские деревни СОС Азербайджан».

Так, Bakcell пригласила около 200 детей на праздник, организованный в «Детской деревне СОС» где их ждали приятные сюрпризы и веселые конкурсы.

Компания Bakcell уже 10 лет осуществляет «Bakcell Stars» - одну из самых крупномасштабных программ Корпоративной Социальной Ответственности (КСО) в стране. За эти годы, в рамках проектов направленных на развитие детей с особыми нуждами и детей лишенных родительской опеки, поддержку от Bakcell получили тысячи детей.

При помощи десятков проектов осуществляемых совместно с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» и организацией «United Aid for Azerbaijan» (UAFA) Bakcell делает все возможное для предоставления равных прав и возможностей детям, нуждающимся в особой заботе, эффективной организации их свободного времени и обеспечения их успешной интеграции в общество.

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