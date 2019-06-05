Азербайджан расширяет сотрудничество со странами-членами Международной морской организации

5 июня 2019 20:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду при участии делегации во главе с директором Государственного морского агентства при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Гудратом Гурбановым начала работу 101-я сессия Комитета по безопасности на море Международной морской организации (ММО), которая является влиятельным органом ООН со штаб-квартирой в Лондоне.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агенство, объявив заседание открытым генеральный секретарь Международной морской организации Китак Лим рассказал о ее повестке и вопросах, подлежащие обсуждению. Генсек также пожелал делегациям.

Зарегистрированные представители прессы имели возможность следить за ходом сессии. Азербайджанской делегации было официально разрешено снимать фото и видео.

Генеральный секретарь Международной морской организации Китак Лим выразил соболезнования семьям погибших 30 мая в крушении туристического судна на реке Дунай в столице Венгрии, Будапеште.

Выразив обеспокоенность в связи с происшествием, генсек подчеркнул важность тщательного изучения причин инцидента.

Генсек также коснулся темы по расширению полномочий женщин в морской сфере. "Поддержка расширения полномочий и деятельности женщин в морской сфере имеет очень важное значение". Он также подчеркнул, что необходимо достичь сохранения гендерного равенства, расширение полномочий женщин в сфере морского транспорта.

Генеральный секретарь Китак Лим заявил, что на сессии будут обсуждаться решения структур Международной морской организации и рассмотрены поправки в основные правовые документы. На сессии также будут обсуждаться осуществленные меры по усилению охраны на море, новые конструкции и стандарты судов, меры безопасности в отношении судов, которые плывут в полярных водах и к которым не применяется Конвенция "Солас", усовершенствование дополнительных мер в отношении повышения безопасности судов в соответствии с расходом топлива, перевозка контейнеров и грузов, меры по предотвращению загрязнения. Навигация, коммуникация, поиск и спасание, дизайн и конструкция судов, системы и оборудование судов, расширение сопособностей для реализации новых мер, беспокоящие международное сообщество вооруженные нападения и грабежи важных судов, случаи опасной миграции посредством моря, применение метода комитета также являются ключевыми вопросами для обсуждения на сессии.

Делегация во главе с директором Государственного морского агентства Гудратом Гурбановым проведет двусторонние встречи с представителями Международной морской организации и делегациями ряда стран-членов, участвующих в заседании. В ходе встречи стороны обсудят более эффективное и результативное осуществление взаимного сотрудничества, а также важные для Азербайджана вопросы в области морского транспорта, которые

(Текст: Джафар Джафаров)

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