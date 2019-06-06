Иран готовится к выпуску собственной криптовалюты

БАКУ /Trend/ - Иран вскоре выпустит собственную криптовалюту «пейман».

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал исполнительный директор Национального банка Ирана Мухаммед Реза Гусейнзаде.

По словам Гусейнзаде, криптовалюта "пейман" будет выпущена совместно с рядом иранских компаний: банками "Милли", "Миллет", "Парсиан", "Пасарджад" и частной компанией "Гогнус".

"На первом этапе криптовалюта будет работать в секторе купли и продажи недвижимости и постепенно охватит все сферы", - сказал он.

Отметим, что в конце января этого года Иран официально заявил о выпуске криптовалюты.

В течение месяца на основе спроса рынка планируется выпуск в оборот 600 миллионов пейманов.

(Автор: Эльнур Бахышев. Текст: Джафар Джафаров)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.