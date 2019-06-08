Азербайджанская делегация участвует в XXIII Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend/ - Делегация под руководством министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с шестого по восьмое июня 2019 года участвует в XXIII Международном экономическом форуме в городе Санкт-Петербург (Россия).

Об этом передает Trend со ссылкой на минэкономики.

Отметим, что форум, являющийся передовой платформой и значимым мероприятием в экономическом аспекте, проводится с 1997 года, а с 2006 года организуется при поддержке и участии Президента России. Целью форума является обсуждение решений экономических проблем с участием официальных лиц, представителей бизнеса и гражданского общества. Мероприятия на форуме проводятся в форме панельных сессий, круглых столов, телевизионных программ и бизнес-диалогов, посвященных связям России с разными странами. В рамках форума организованы деловые дискуссии в четырех основных тематических направлениях "Глобальная экономика в поисках баланса", "Российская Экономика: достижение цели национального развития", "Люди - прежде всего", "Технологии, формирующие будущее". В рамках форума также состоятся двусторонние бизнес-диалоги, Региональный консультативный форум "деловой двадцатки" и другие мероприятия.

Седьмого июня в рамках форума глава азербайджанской делегации Шахин Мустафаев провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В ходе встречи министр экономики отметил, что в результате совместных усилий, политической воли и обоюдных визитов Президентов Азербайджана и России, двустороннее сотрудничество переросло в стратегическое партнерство. В этом плане визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию в сентябре прошлого года, проведенные переговоры, подписанные документы в ходе встречи, весьма значимы.

Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. В прошлом году двусторонний товарооборот, увеличившись на 19 процентов, достиг 2,5 миллиардов долларов. Тенденция роста продолжается и в текущем году. Так, в первой четверти текущего года товарооборот увеличился на 23 процента. Мустафаев отметил, что осуществляются совместные проекты, двустороннее сотрудничество в области инвестиций. В начале года в Гаджигабульском промышленном квартале подписано соглашение с ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ" и состоялась церемония закладки фундамента завода по производству автомобилей "ГАЗ". Недавно завершился первый этап строительства завода по производству лекарственных препаратов в промышленном парке Пираллахы. Наряду с этим, совместное финансирование строительства завода "SOCAR Polimer" является показателем успешного сотрудничества. Российский "Газпромбанк" также финансирует модернизацию производственного объединения "Азеркимья" и участвует в других проектах.

Министр экономики отметил, что развивается экономическое сотрудничество между Азербайджаном и субъектами Российской Федерации, в том числе с Ленинградской областью. В 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Ленинградской областью увеличился на 7,3 процента. Имеется немалый потенциал для развития экономического сотрудничества и в других сферах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился мнениями о развитии связей между областью и Азербайджаном, отметил успешность подписанного соглашения как для обеих сторон, важность расширения экономического сотрудничества.

Было также подписано соглашение о сотрудничестве Азербайджана и Ленинградской области в торгово-экономической, научно-технической и культурной сфере. Соглашение подразумевает организацию совместных продовольственных выставок и ярмарок, улучшение связей в научно-технической области, сотрудничество организаций, функционирующих в областях образования, науки, здравоохранения и культуры, туризма, спорта и молодежи.

Отметим, что в рамках XXIII Международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и российским фондом "Росконгресс" В рамках форума также состоится встреча азербайджанских и российских предпринимателей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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