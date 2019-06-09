БТА предоставило автобусы для перевозки венгерских болельщиков

9 июня 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Накануне тысяча добровольцев IDEA были перевезены на 24 автобусах Бакинского транспортного агентства (БТА) со станции метро "Гянджлик" до Новханинского пляжа для акции по очистке прибрежной зоны в связи с Днем окружающей среды, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу БТА.

Кроме этого, БТА предоставило 10 крупногабаритных автобусов для перевозки иностранных болельщиков, приехавших на матч Азербайджан-Венгрия, от Ичери Шехера (ворота Гоша Гала) до стадиона ("Баксель Арена"), а также 22 автобуса после матча для их перевозки от стадиона в аэропорт и Ичери Шехер.

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