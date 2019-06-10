Агентство по развитию МСБ Азербайджана проведет просветительское мероприятие для предпринимателей

10 июня 2019 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики и поддержке Азербайджанского государственного экономического университета 12 июня для предпринимателей в режиме онлайн будет проведено очередное просветительское мероприятие, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Мероприятие будет посвящено теме коммунальных услуг.

Представители ОАО «Азеришыг», ПО «Азеригаз», ОАО «Азерсу», ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Мелиорационное и водное хозяйство» ответят на вопросы предпринимателей о подключении к коммунальным услугам, обслуживании в этой сфере, соответствующих изменениях, внесенных в законодательство.

К участию в мероприятии можно присоединиться из любой точки страны с компьютера, планшета и мобильного телефона, имеющих выход в интернет.

Офисы «Друг МСБ», функционирующие в 13 городах и районах Азербайджана, окажут поддержку предпринимателям, желающим присоединиться к мероприятию.

Более подробную информацию можно получить по ссылке http://smb.gov.az/news/sahibkarlarin-kommunal-xidmtlr-qosulmasina-dair-onlayn-tdbir-kecirilck

Отметим, что Агентство МСБ периодически организует просветительские мероприятия в режиме онлайн, в которых уже приняли участие более 1500 предпринимателей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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