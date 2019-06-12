Пассажиропоток аэропортов Азербайджана за первые пять месяцев составил 1,85 млн. человек

БАКУ /Trend/ - За первые пять месяцев 2019 года аэропорты Азербайджана обслужили 1,85 млн. пассажиров. Из них 1,57 млн. пришлось на столичный аэропорт – Международный аэропорт Гейдар Алиев, на 10 тыс. пассажиров больше, чем за тот же показатель прошлого года.

За указанный промежуток времени базовые авиаперевозчики аэропорта Баку – AZAL и Buta Airways перевезли 649 тыс. и 177 тыс. пассажиров соответственно.

Число пассажиров на международных рейсах аэропорта Баку составило 1,36 млн., из них на долю AZAL пришлось 32,2%, Buta Airways – 13%. Доля иностранных авиакомпаний за указанный период составила 54,8%.

В частности, с 27 по 30 мая 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев суммарно обслужил около 600 рейсов. Из них 57 пришлось на чартерные рейсы, а 10 – на дополнительные регулярные рейсы таких авиакомпаний, как FlyDubai, AirArabia, SCAT, IsrAir, Jazeera и др. Пассажиропоток главной воздушной гавани Азербайджана в период проведения в Баку финала Лиги Европы, в общей сложности, составил примерно 60 тысяч человек.

В настоящее время Международный аэропорт Гейдар Алиев совершают прямые рейсы 27 пассажирских авиакомпаний. Из аэропортов Гянджи и Нахчывана выполняются прямые рейсы в Москву и Стамбул, из Габалы – в Москву. Также национальный авиаперевозчик AZAL выполняют регулярные прямые рейсы из Ленкорани в Москву и обратно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

Три года подряд воздушная гавань столицы возглавляет список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards, а также удостоен максимальной оценки «5 Звезд». В 2019 году Международный аэропорт Гейдар Алиев назван лучшим аэропортом с пассажиропотоком до 10 миллионов по версии Sky Travel Awards.

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