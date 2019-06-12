Bakcell расширяет возможности карьерного роста и трудоустройства для молодежи (ФОТО)

12 июня 2019 17:11 (UTC+04:00)

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в «Трудовой ярмарке для молодежи – 2019», организованной UNEC при поддержке Министерства образования, и Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Основной целью этой трудовой ярмарки, прошедшей с участием большого числа студентов, магистрантов и выпускников, местных и иностранных компаний, являлось оказание содействия азербайджанской молодежи в вопросах трудоустройства.

Участники мероприятия смогли ознакомиться с текущими вакансиями и возможностями прохождения практики в Bakcell, в то время как представители компании провели собеседования с потенциальными кандидатами.

Являясь одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора Азербайджана, Bakcell делает все возможное, чтобы поддержать молодежь в получении образования и развитии карьеры. Компания принимает активное участие в карьерных ярмарках, организуемых различными учебными заведениями, государственными структурами и организациями. Молодые люди успешно прошедшие собеседование, получают возможность работать или проходить практику в одной из крупнейших компаний страны.

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