ОАЭ вложит $10 млн в развитие сферы малого и среднего бизнеса в Азербайджане (ФОТО)

13 июня 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания "Omni World Holdings Limited" (ОАЭ) на первом этапе инвестирует 10 миллионов долларов в реализацию проектов в сфере малого и среднего бизнеса в Азербайджане, в связи с чем представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и вышеназванной компании провели встречу, где были обсуждены возможности сотрудничества, сообщает в четверг Trend.

В рамках встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством МСБ и компанией "Omni World Holdings Limited".

Документ подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и глава "Omni World Holdings Limited" Эрик Алфред Шайер.

Согласно документу, компания ОАЭ будет инвестировать в потенциальные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, информационных технологий, здравоохранения и в другие сектора экономики.

«Благодаря целенаправленным реформам Президента Азербайджана в стране создана благоприятная бизнес и инвестиционная среда. Привлечение иностранных инвесторов имеет большое значение с точки зрения диверсификации экономики, в том числе, развития малого и среднего бизнеса», - сказал Орхан Мамедов.

В свою очередь председатель "Omni World Holdings Limited" отметил, что в Азербайджан создана благоприятная инвестиционная среда, особое значение придается развитию малого и среднего предпринимательства. Компания "Omni World Holdings Limited" заинтересована в реализации проектов в сфере малого и среднего бизнеса в Азербайджане, и готова сотрудничать в этом направлении с Агентством МСБ».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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