Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в «Закон о прекращении проверок в области предпринимательства»

13 июня 2019 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал в четверг закон о внесении поправок в «Закон о прекращении проверок в области предпринимательства».

Согласно настоящему закону, в статью 2.1 закона о прекращении проверок в области предпринимательства после слов "за безопасностью продовольственных продуктов" добавляются слова "пожарного контроля, государственного контроля в строительстве, контроля за безопасной эксплуатацией потенциально опасных объектов и горно-добывающих территорий и сфере контроля радиационной безопасности".

Отметим, что согласно действующему законодательству, статься 2.1. указанного закона дается в следующем варианте: В период, предусмотренный в статье 1 настоящего Закона, могут проводиться только налоговые проверки, а также проверки в связи с осуществлением соответствующим органом исполнительной власти контроля за соблюдением правил качества, безопасности лекарственных средств и контроля за безопасностью продовольственных продуктов, проверки, проводимые надзорными органами, установленными законом Азербайджанской Республики "О противодействии легализации средств, полученных преступным путем, иного имущества и финансированию терроризма" по контролю за соблюдением требований указанного закона, а также проверки, допускаемые по случаям, создающим серьезную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства, список которых утвержден соответствующим органом исполнительной власти. Данные проверки могут проводиться только с учетом ограничений, установленных соответствующим органом исполнительной власти.

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