Состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений (ФОТО)

14 июня 2019 21:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Кабинете Министров прошло седьмое заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений. Об этом в пятницу сообщает Trend.

В ходе заседания обсуждалась проведенная в 2018 году и в первой четверти 2019 года работа, достигнутые результаты и предстоящие задачи, в рамках «Плана мероприятий по устранению неофициальной занятости в Азербайджане».

Вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан», председатель Комиссии регулирования и координации трудовых отношений Али Ахмедов сообщил, что в направлении пресечения неофициальной занятости за этот период были проделана большая работа, устранены выявленные недостатки.

Ахмедов подчеркнул, что по поручению Президента будет продолжена борьба с неофициальной занятостью. Для этого, постоянно совершенствуется правовая база, принят ряд нормативно-правовых актов, а предложенные поправки в законодательство находятся на стадии обсуждения. В результате плодотворной деятельности комиссии в стране наблюдается рост числа уведомлений о трудовых договорах и активных физических лицах, частных предпринимателей. За первые пять месяцев 2019 года по стране в электронной информационной системе уведомлений о трудовых договорах зарегистрировано 96 109, число трудовых договоров к 1 июня, увеличившись составило 1 миллион 498 тысяч 174 уведомлений. Также за первые пять месяцев этого года рост наблюдается и в числе физических лиц, частных предпринимателей. К 1 июня это число увеличившись на 19 тысяч 283 составило 380 тысяч 284. В результате деятельности соответствующих структур, являющихся членами комиссии и с поддержкой координирующих комитетов, помогающих на местах с трудоустройстве граждан, в текущем году в наблюдается существенное уменьшение числа людей занятых неофициально.

Далее были заслушаны доклады членов комиссии по осуществлению поручений по «Плану мероприятий по устранению неофициальной занятости в Азербайджане».

Был принят проект отчета, который будет представлен Президенту в связи со статусом исполнения «Плана мероприятий по устранению неофициальной занятости в Азербайджане" В ходе заседания также были обсуждены вопросы организации, плана осуществления поручений предусмотренных Планом, а также изучение передового международного опытав деле устранения неофициальной занятости.

В заключение, вице-премьер сказал, что Президент будет непрерывно информироваться о ходе работы в направлении устранения неофициальной зантности.

(Автор: Эльчин Мехтиев Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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