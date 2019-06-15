Состоялся "круглый стол" по развитию приграничного сотрудничества между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

15 июня 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – В ходе мероприятия, организованного в городе Махачкала (Дагестан, РФ), обсуждались возможности сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса, в особенности в приграничных регионах, вопросы осуществления совместных проектов, передает Trend со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

В "круглом столе", организованном Агентством и «Корпорацией малого и среднего предпринимательства», участвовали замминистра экономики и регионального развития Дагестана Гаджиамин Рамалданов, и.о. гендиректора ОАО «Корпорация развития Дагестана» Ринат Турабов, представители Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров граната и ООО «Бине Агро», предприниматели из Азербайджана и России.

Выступивший на мероприятии председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов отметил, что для Азербайджана и России развитие предпринимательства является приоритетом. Усилилась роль МСБ в развитии экономики стран. Агентство видит большой потенциал в развитии приграничного сотрудничества, и к нему приглашаются местные компании, добавил он.

Исполнительный директор «Корпорации малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства в России, изменениях, внесенных в законодательство в этой сфере, возможностях сотрудничества между российским и азербайджанским МСБ.

Отметим, что "круглый стол" был организован в связи с осуществлением мероприятий, предусмотренных подписанными в 2018 году между Агентством развития малого и среднего бизнеса и «Корпорацией малого и среднего предпринимательства» меморандумом о взаимопонимании и Дорожной картой. Первый такой "круглый стол" был организован в Баку в рамках девятого азербайджано-российского межрегионального форума в 2018 году.

(Текст: Турал Гараджаев)

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