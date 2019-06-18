В Азербайджане выращиваются «Черные Помидоры» (ФОТО/ВИДЕО)

18 июня 2019 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продукты, выращенные в теплице в Агстафинском районе ООО «Карван Л Эко», выращиваются в органических условиях и в соответствии с правилами, принятыми в этой области.

Согласно результатам научных исследований, проведенных в Университете Барселоны в 2016 году, органические помидоры содержат фенольные соединения, которые являются более сильными природными антиоксидантами, чем, содержатся в обычных помидорах. Следует отметить, что фенольные соединения снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в организме человека и значительно снижают риск развития рака.

В современной кулинарии помидоры являются одним из наиболее широко используемых овощей. Хотя этот овощ ранее был незаменимым атрибутом каждого стола лишь в весенние и летние сезоны, в настоящее время главная цель нашей теплицы - обеспечить население экологически чистым урожаем в течение всего года.

Выбранные почвы анализируются в лаборатории компании и соответствуют точным агро-химическим показателям. Продукты орошаются горной водой. Для распыления растений используются пчелы. Почва постоянно удобряется натуральными удобрениями для выращивания растений в питательных средах.

Плоды помидоров богаты макро и микроэлементами. Эти элементы, наряду с повышением иммунитета человека, также оказывают положительное влияние на организм. Следует отметить, что недавно исследователи обнаружили, что плоды помидоров обладают профилактическими свойствами при раке, камнях в почках, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Наиболее важным антиоксидантным ингредиентом в помидорах является ликопин. Это вещество устраняет свободные радикалы, которые могут вызвать заболевания в организме человека. Плоды помидоров содержат витамины B9 (фолиевая кислота), A (каротин), C (аскорбиновая кислота), PP (никотиновая кислота), B1 (тиамин) и B2 (рибофлавин). Хотя энергетическая ценность помидоров, создаваемая организмом в качестве продукта питания невысокая (160-200 ккал / кг), помидоры также богаты биологически активными ингредиентами и минеральными солями. Так как, в одном стакане помидорного сока содержится всего 30 калорий и 0,5 грамма жира.

В настоящее время наша компания выращивает сорта помидоров Kumato и Pink Paradise. Сорт Kumato, отличающийся черным цветом, известен во всем мире своим своеобразным вкусом. В его фруктах содержание сахара высокое, а вкус фруктов гармоничен в соотношении сахара и кислоты. В дополнение к вышеупомянутым положительным качествам, антоцианы ускоряют функционирование иммунной системы, укрепляют кровеносные сосуды и уменьшают отеки в организме.

Для приобретения органических продуктов, вы можете связаться с Karvanl-L Eko ООО , используя следующую контактную информацию:

Мобильная связь : + 994 55 214 48 77

Email : eko@karvanl.science

Web : karvanl.com

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