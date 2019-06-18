Азербайджан, Россия и Иран обсудили совместную железнодорожную дорогу.

БАКУ /Trend/ - Принято решение о реализации проекта по объединению железной дороги между Азербайджаном, Россией и Ираном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак, выступая на 15-ом собрании совместной Комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству между Россией и Ираном в иранском городе Исфахан.

Министр также выразил надежду на успешное проведение трехсторонней встречи между Ираном, Азербайджаном и Россией.

По его словам, планируется открытие морского пути для транспортировки продуктов сельского хозяйства между Россией и Ираном.

Далее, отметив увеличение торгового обмена между Ираном и Россией, министр отметил следующее: " В период с 21 марта по 20 апреля Иран экспортировал в Россию продукты на сумму 26 миллионов долларов, а Россия в Иран - 62 миллиона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем иранского экспорта сократился на девять, а импорт на 62 процента.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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