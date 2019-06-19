Отдых как инвестиция в себя (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Окунуться в летнюю сказку хочется сразу и с головой. Собрать чемоданы и отправиться на курорт своей мечты. Но часто релакс превращается в стресс для здоровья. Как отдохнуть и не навредить себе знает главный врач EdemResortMedical&SPA, кандидат медицинских наук, международный специалист в области anti-age медицины и член Европейской академии гуманитарных наук Алексей Башкирцев.

«Как-то, во время разговора с гостьей EdemResort Н. Маск, я услышал фразу, которая натолкнула меня к созданию нового концепта. Она рассказала, что в 70 лет чувствует себя лучше, чем в 40. Сначала я подумал, что это афоризм и решил поинтересоваться, как такое возможно. Гостья ответила: «Секрет — качественный отдых».

Ее жизнь была классической картиной успешного человека: мало времени, путешествия, встречи, перелеты. И тайм-менеджмент был необходим даже для отдыха.

Вместо хаотичного выбора курортов, она организовала свой релакс. 30% всех путешествий составляли поездки на острова и моря, остальные 30% — горнолыжный отдых. А 40% времени она уделяла курортам с оздоровлением. Если с первыми двумя видами все понятно, то последний вызывает много вопросов.

Приведу простую аналогию. Почему лидеры мнений, успешные политики, бизнесмены и селебрити дважды в год являются гостями медицинских программ в различных резортах мира? Вместо стандартных курортов они выбирают новый вид релакса. Инвестиции в свое здоровье отодвигают пассивный отдых на задний план.

Для чего это нужно? Можно же загорать где-то на Бали и отлично отдохнуть.

А что если совместить релакс и оздоровление? Найти долгожданный покой, ради которого мы преодолеваем любые дистанции. И вместе с тем, очистить организм и получить заряд энергии на целый год.

Именно об этом качественном отдыхе рассказывала наша гостья. Для того, чтобы уикенд стал началом новой жизни, лучшие курорты мира создают медицинские программы. Из обязательных — детоксикация, то есть очищение организма и хэлз-менеджмент, конструирование персональной стратегии улучшения здоровья вместе со специалистом.

Как главный врач одного из лучших курортов Европы, я смог объединить физические и духовные потребности гостей, чтобы сделать их отдых максимально качественным».

Медицинские программы в Эдеме выполняют две основные цели: улучшают ментальное (душа, эмоции) и инвестируют в физическое здоровье и долголетие.

Это метод так называемого холистического подхода, где здоровье человека — симбиоз тела и души. Поэтому отдых в EdemResort сочетает медицинские программы, релакс и духовное очищение.

Утро в Эдеме начинается с прогулки по Аллее Ангелов, видов озера Молодости и первозданного леса. День насыщен встречами со специалистами в медицине антистарения, процедурами по очистке и восстановлению энергии. А вечер посвящен игре в гольф, релаксу в SPA или авторскому ужину от бренд-шефа.

Только представьте магию этого места. Ведь здесь, посреди озера, леса и тишины все становится на свои места. А жизнь открывает новые смыслы...

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