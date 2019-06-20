Парламент Азербайджана рассмотрит проект о внесении изменений в закон «О госбюджете на 2019 год»

20 июня 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На рассмотрение Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был вынесен проект о внесении изменений в закон о «Государственном бюджете на 2019 год».

Согласно информации предоставленной Trend в министерстве финансов, в связи с повышением пенсий и зарплат, возникла необходимость в увеличении доходной и расходной части Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты, на 200 миллионов манатов, а также за счет остатка средств фонда страхования по безработице в размере 15 миллионов манатов.

В целях погашения этих затрат в 2019 году ожидается дополнительный приток в размере 350 миллионов манатов, из средств обязательного государственного социального страхования.

В этой связи, с соблюдением требований закона «О бюджетной системе Азербайджана» для финансирования дополнительных расходов необходимо поднять верхнюю планку (лимит) в сводном бюджете на 2019 год на 215 миллионов манатов, и в целях соблюдения баланса доходов и расходов Государственного фонда социальной защиты предусматривается сокращение на 150 миллионов манатов средств выделяемых для Фонда.

(Автор: Вячеслав Черкашин. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
МЧС Азербайджана приступило к закупке зерна
Экономика 15:18
Сахиль Бабаев о финансовых источниках второго соцпакета Президента Азербайджана
Финансы 15:01
Сахиль Бабаев: Рост зарплат и пенсий в Азербайджане на инфляцию не повлияет
Финансы 14:32
Лукойл планирует значительный рост добычи газа в Узбекистане
Энергетика 14:18
Турецкая железнодорожная компания привлекает иностранных страховщиков
Тендеры 14:07
Казахстан - второй по производству цемента среди стран ЕАЭС
Бизнес 13:46
Лента новостей
МЧС Азербайджана приступило к закупке зерна
Экономика 15:18
Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен медали Болгарии «Дружба»
Политика 15:04
Сахиль Бабаев о финансовых источниках второго соцпакета Президента Азербайджана
Финансы 15:01
Ученые назвали хорошо спланированной миграцией прибытие первых аборигенов в Австралию
Другие страны 15:00
Председатель парламента Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Политика 14:43
В Баку прошли конкурс молодых невест и народные гулянья (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 14:43
Сахиль Бабаев: Рост зарплат и пенсий в Азербайджане на инфляцию не повлияет
Финансы 14:32
Председательство в Генассамблее ПА ОЧЭС перешло от Азербайджана к Болгарии
Политика 14:25
Лукойл планирует значительный рост добычи газа в Узбекистане
Энергетика 14:18