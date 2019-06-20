Парламент Азербайджана рассмотрит проект о внесении изменений в закон «О госбюджете на 2019 год»

БАКУ /Trend/ - На рассмотрение Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был вынесен проект о внесении изменений в закон о «Государственном бюджете на 2019 год».

Согласно информации предоставленной Trend в министерстве финансов, в связи с повышением пенсий и зарплат, возникла необходимость в увеличении доходной и расходной части Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты, на 200 миллионов манатов, а также за счет остатка средств фонда страхования по безработице в размере 15 миллионов манатов.

В целях погашения этих затрат в 2019 году ожидается дополнительный приток в размере 350 миллионов манатов, из средств обязательного государственного социального страхования.

В этой связи, с соблюдением требований закона «О бюджетной системе Азербайджана» для финансирования дополнительных расходов необходимо поднять верхнюю планку (лимит) в сводном бюджете на 2019 год на 215 миллионов манатов, и в целях соблюдения баланса доходов и расходов Государственного фонда социальной защиты предусматривается сокращение на 150 миллионов манатов средств выделяемых для Фонда.

(Автор: Вячеслав Черкашин. Редактор: Хазар Ахундов)

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