В Азербайджане с начала года предпринимателям выделены 46 млн манатов льготных кредитов

21 июня 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2019 года на финансирование инвестиционных проектов общей стоимостью 175,7 млн манатов 463 предпринимателям были выделены 46 млн манатов льготных кредитов. Об этом сказал замминистра экономики Сахиб Мамедов, сообщает в пятницу Trend.

По словам замминистра, реализация этих проектов позволяет открыть до 1800 рабочих мест.

Мамедов добавил, что 29 предпринимателям Гянджа-Газахского экономического района выделено льготных кредитов на 781 тысячу манатов для развития сфер животноводства, садоводства и овощеводства.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэкономики Азербайджана подвело итоги ненефтяного экспорта за 5 месяцев
Экономика 19 июня 11:42
Азербайджан продолжает курс на диверсификацию и рост несырьевого экспорта
Экономика 13 июня 11:12
Шахин Мустафаев: Азербайджан является главным партнером ЕС на Южном Кавказе
Экономика 13 июня 10:46
ВВП Азербайджана и промышленное производство растут
Бизнес 10 июня 07:00
ВВП Азербайджана и промышленное производство растут
Бизнес 31 мая 14:13
Делегация Азербайджана едет на ИННОПРОМ
Экономика 27 мая 13:10
Лента новостей
В январе-мае в Турции было зарегистрировано почти 100 азербайджанских компаний
Бизнес 12:03
В парламенте Азербайджана обсудили проект закона «Об аграрном страховании»
Экономика 12:02
Зурабишвили объяснила Лукашенко, почему прерывает визит в Беларусь
Грузия 12:02
Узбекские Авиалинии ожидают решения президента Украины относительно возобновления полетов в Симферополь
Бизнес 11:56
Лидеры G20 планируют обсудить на саммите в Осаке вопросы торговли и экологии
Другие страны 11:49
В Баку впервые проходит фестиваль Organic Food
Экономика 11:49
В Азербайджане увеличилось число образовательных учреждений
Экономика 11:41
Израильское издание написало о преступлениях армянского нациста Нжде
Политика 11:35
В Ашхабаде обсудили вопросы кибербезопасности
ИКТ 11:34