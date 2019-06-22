В Азербайджане ведется работа по соблюдению правил пищевой безопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает работу по предотвращению незаконного забоя и разделки скота в местах не соответствующих ветеринарно-санитарными и санитарно-гигиеническими требованиями, на улицах и вдоль дорог.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство, в Бинагадинском районе прошли рейды по нелегальным пунктам забоя скота. В мероприятиях, помимо работников агентства приняли участие и сотрудники МВД.

Отметим что, подобные рейды проводятся, еще с прошлого года, Владельцам нелегальных пунктов делаются предупреждения, исполнительная власть регулярно сносит импровизированные «бойни», не соответствующие нормам пищевой безопасности.

В ходе последних проверок, владельцы незаконных пунктов забоя и продажи мяса, были строго предупреждены, что в случае продолжения этой деятельности в отношении них будут приняты административное меры.

Агентство пищевой безопасности призывает тех, кто занимается незаконным забоем скота, соблюдать законодательство и избегать незаконной деятельности. Предприниматели могут обращаться за помощью в Агентство, по вопросам современной технологии забоя и разделки животных и созданию пунктов продажи мяса.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.