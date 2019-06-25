В Азербайджане запущена новая электронная система Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда

Баку./Trend/ - Запущена новая система Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда «Электронная ипотека и кредитная гарантия» для пользования, как граждан, так и уполномоченных организаций фонда (банков, страховщиков и оценщиков).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на фонд, масштабное внедрение в последнее время процессов автоматизации в стране, выполнение задач, вытекающих из соответствующих указов главы государства, связанных с оказанием электронных услуг, институциональное управление и направление деятельности фонда и другие изменения, обусловили создание новой системы «Электронная ипотека и кредитная гарантия».

В этой связи указом Президента Азербайджана от 1 мая 2018 года № 30 было утверждено «Положение о системе электронного обеспечения ипотеки и кредитования».

Новая система основана на самой современной технологической платформе. Написанная на языке JAVA, PHP, с базой данных «ORACLE 12C Enterprise Edition» она работает по стандарту облачных технологий «AZCLOUD III» министерства транспорта, связи и высоких технологий. В дальнейшем ожидается расширение деятельности Фонда в последующие периоды, расширение кредитных операций и клиентской базы, внедрение новых кредитных продуктов и дополнительных функций управления, доступность широкой системной базы; соответствие текущим требованиям с точки зрения скорости и гибкости, поддержка всемх современных веб-браузеров, а также факторы безопасности. Наряду с вышеупомянутым, различные подсистемы, которые уже были введены в эксплуатацию в предыдущий период, были интегрированы в новую систему на основе единой платформы. В то же время новая система интегрируется в другие операционные системы.

Новая система предназначена не только для ипотечного кредитования, но и для централизованного оказания всех видов услуг, перечисленных в уставе фонда (предоставление гарантий для предпринимательских кредитов и процентных стимулов, сдача в аренду жилья с последующим выкупом), создания доступа к информации об информационных системах и интегрированных в электронную систему, и к соответствующим документам. Новая система позволит населению, субъектам предпринимательской деятельности и уполномоченным организациям более эффективно и результативно сотрудничать за счет услуг, предоставляемых фондом.

Следует отметить, что в настоящее время фонд завершает работу по предоставлению гарантий и льгот по процентам для предпринимательских кредитов и модулей аренды жилья и продажи, и в скором времени будет предоставлять населению электронные услуги и в этой сфере.

Следует отметить, что внедрение новой системы способствует прозрачности бизнес-процессов, значительно сокращает временные рамки и транзакционные издержки в зонах обслуживания фонда, а также повышает эффективность работы фонда и уполномоченных банков, связанной с управлением финансовыми рисками.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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