Сахиль Бабаев: В экономику Азербайджана инвестировано более 260 миллиардов долларов (ФОТО)

Баку. /Trend/ - При поддержке министерства экономики и Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в Бакинском бизнес-центре состоялся азербайджано-черногорский бизнес-форум.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии приняли участие высокопоставленные государственные чиновники обеих стран, а также бизнесмены, действующие в различных секторах экономики.

Перед церемонией открытия сопредседатель совместной комиссии по экономическому сотрудничеству правительств Азербайджана и Черногории, министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев, ознакомив премьер-министра Черногории Душко Марковича и других гостей форума с азербайджанским стендом, рассказал об экономическом развитии страны, экспортных возможностях, важных экономические проектах и прочих преимуществах.

Бабаев сказал, что сегодняшняя встреча деловых кругов обеих сторон расширит границы экономического сотрудничества Азербайджана и Черногории и создаст новые возможности для развития делового потенциала обеих стран. Министр отметил, что Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в Черногории, и поблагодарил правительство этой страны за создание и поддержание благоприятных условий для азербайджанских компаний и инвесторов. Он также отметил проведение переговоров об осуществлении многих проектов в банковском секторе, энергетике, туризме и других сферах; осуществляемое компанией Azmont Investments строительство туристического комплекса в городе Герцег-Нови и деятельность азербайджанского банка Nova Bank в Черногории с 2016 года.

Упомянув, что развитие торговых отношений между двумя странами является одним из основных направлений экономического сотрудничества, он обратил внимание слушателей на то, что динамичный рост в этой области подтверждается на статистическими данными. По его словам, главной целью является дальнейшее увеличение объема торговли и диверсификация ее структуры. Межправительственная комиссия Азербайджана и Черногории проведет серьёзную работу в этом направлении, которая придаст новый импульс развитию экономических отношений между этими странами. Министр подчеркнул, что мудрый политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Вдобавок он отметил, что также расширилась география внешнеэкономических связей Азербайджана, добившегося значительных успехов в экономической и социальной сфере. Принимаются системные меры для улучшения экспортных возможностей страны, улучшения структуры товарной торговли. В результате на сегодняшний день в экономику Азербайджана было инвестировано более 260 миллиардов долларов, половина из которых приходится на иностранные инвестиции, добавил министр.

Отметив проводимые работы в сфере расширения экспортных возможностей страны, продвижения бренда «Made in Azerbaijan» на зарубежных рынках, создания азербайджанских торговых домов в разных странах , Бабаев отметил, что надеется в ближайшее время открыть Азербайджанский торговый дом и в Черногории. Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс развитию туризма и что представители этой сферы смогут обсудить взаимовыгодные проекты.

Бабаев подчеркнул широкий спектр возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией во многих сферах экономики, призвав деловые круги обеих стран воспользоваться ими и реализовать взаимовыгодные совместные проекты. В конце своей речи он пожелал успехов всем участникам бизнес-форума.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович в своем выступлении отметил, что его удовлетворяет расширение сотрудничества, основанного на дружбе между двумя странами. Он отметил, что по размеру инвестиций в экономику Черногории Азербайджан находится в числе первых. Выразив особую заинтересованность своей страны в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах, он выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество в будущем будет еще более широким.

Д. Маркович и другие участники форума отметили, что текущая встреча, а также второе заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Черногории придадут дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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