В Азербайджане расширится список продуктов, освобождаемых от НДС

26 июня 2019 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ряд видов сельскохозяйственной продукции освобождается от уплаты налогов.

Как сообщает Trend, в связи с этим вносятся изменения в Налоговый кодекс (НК).

В данный момент от налога на добавленную стоимость освобожден импорт и продажа оросительных и других систем, машины, оборудование и техника сельскохозяйственного назначения.

Согласно новым поправкам в НК, наряду с оросительными системами и техникой сельскохозяйственного назначения, от НДС будет освобождено производство, импорт и продажа запчастей к сельскохозяйственной технике, список которых утвержден структурой, определенной соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект послужит стимулированию производства в стране сельскохозяйственной оросительной техники, оборудования и их запчастей, позволит сохранить в исправном состоянии сельхозтехнику, оптимизировать цены, и тем самым окажет поддержку аграрному сектору Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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