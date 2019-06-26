В Гедабейском районе газифицированы ещё три села

26 июня 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В села Еникенд, Чобанкенд и Кёхнегышлаг Гедабейского района Азербайджана обеспечена доставка газа.

Как передает Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз», в мероприятии приняли участие представители ПО, исполнительной власти района, а также общественности.

Установлено, что для газификации сел с 521 частными домами проведен газопровод общей протяженностью 44 километров, в домах установлены газовые счетчики.

Отметим, что производственное объединение (ПО) «Азеригаз» Госкомпании SOCAR планирует в этом году газифицировать восемь населенных пунктов Гедабейского района в соответствии с программой газификации отдаленных населенных пунктов.

В настоящее время проводятся работы по газификации в селах Гурудяря и Сарыкойнек Гедабейского района, также завершены строительные работы в селах Новоивановка, Чичекли и Шахдаг. В ближайшее время будет обеспечено газоснабжение этих сел.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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