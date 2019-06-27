В Азербайджане производство ряда категорий сельскохозтехники освобождается от НДС

27 июня 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оросительная техника будет освобождена от налогов, сообщает в четверг Trend.

Этому вопросу, в том числе, были посвящены обсуждения на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

В настоящее время импорт и продажа оросительных и других устройств, машин, оборудования и техники сельскохозяйственного назначения освобождены от НДС.

Согласно предложенному дополнению, в Налоговый кодекс, наряду с вышеперечисленными сельскохозяйственными устройствами и техникой, от НДС также будут освобождены производство, импорт и продажа запасных частей для сельскохозяйственной техники, список которых утвержден структурой, назначенной соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект призван стимулировать производство техники и оборудования, используемых с целью орошения, а также запчастей к ним, оптимизации цен на такую продукцию, и, в конечном итоге, содействовать развитию аграрного сектора.

В результате голосования проект был принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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