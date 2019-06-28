В Азербайджане возросло производство автомобилей

28 июня 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С января по май 2019 года в Азербайджане в сферах производства машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств, произведено продукции на 91,7 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов выросло на 63,9 процентов, машин и оборудования – на 15,8 процентов, производство других транспортных средств сократилось на 1,8 процентов.

За отчетный период был произведен 631 трактор и 926 легковых автомобилей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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