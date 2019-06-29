"Азерэнержи" по поводу неисправности на Мингячевирской ТЭС "Азербайджан"

29 июня 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В работе одного из силовых трансформаторов подстанции Мингячевирской ТЭС "Азербайджан" в 11:35 29 июня текущего года произошел сбой.

Благодаря проведенным в последний период профилактическим мерам в энергетической системе ОАО «Азерэнержи», была оперативно предотвращена угроза расширения последствий неисправности, передает Trend со ссылкой на ОАО.

В частности, благодаря срабатыванию новой противоаварийной автоматики, удалось избежать перебоев в передающей системе, и энергоснабжение страны было поддержано на стопроцентном уровне.

Образовавшая техническая проблема была устранена в кратчайшие сроки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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