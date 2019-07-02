При организационной поддержке «Norm Sement» состоялась первая в стране Международная конференция по бетонным технологиям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации «Norm Sement», международного журнала CPI Worldwide и ICCX Academy (Международная конференция и выставка по бетонным технологиям) 20 июня в отеле «Four Seasons» состоялась Международная конференция на тему «Современные бетонные технологии и направления строительства в Азербайджане». На мероприятии приняли участие около 150 местных и иностранных гостей, руководители компаний, эксперты в сфере цемента и бетона, а также представители прессы.

Конференция была объявлена открытой приветственной речью генерального директора компании «Norm» Хеннинга Зассе. Представители компании сообщили, что основной целью проведения мероприятия является привнесение в строительную сферу новых способов решения, стимулирования внедрения в стране новейших технологий в производстве бетона, поощрение развития строительного сектора, получившего широкий размах в последнее время.

Мероприятие состояло из официальной части и выставки стендов иностранных гостей, проходящих параллельно. В официальной части представители компаний “Progress Group”, “Rekers”, “Kraft Curing Systems” (Германия), “Arcen” (Польша), “Ha-Be Betonchemie” (ОАЭ), “Hawkeye Pedershaab” (Дания), “fib” (Испания) выступили на такие темы, как передовые технологии в производстве бетона, современные способы решений, стимулирование строительства современных панельных домов и современные тенденции в строительстве.

Генеральный коммерческий директор «Norm Sement» Фуад Мусаев ответил на вопросы представителей прессы из телевизионных каналов и новостных агентств, участвующих на мероприятии, и рассказал о цели мероприятия, преимуществах, которые принесет внедрение самых прогрессивных технологий, используемых в производстве бетона в Европе, местным строительным компаниям и строительному рынку в целом.

Официальные лица компаний, принявших участие в Международной конференции по бетонным технологиям, во время кофе-брейка и обеденного перерыва получили возможность общения друг с другом и зарубежными экспертами, обмена мыслями и проведения обсуждений в связи с построением новых деловых связей.

Наряду с тем, что участники мероприятия получили информацию о последних новшествах, современных тенденциях в сфере бетона и строительной сфере, им была предоставлена годовая подписка на журнал CPI «Международное бетонное производство».

Таким образом, компания «Norm Sement», обладающая достаточной долей в развитии ненефтяного сектора на протяжении всей деятельности, реализовала очередной грандиозный проект.

Компания «Norm Sement», являющаяся крупнейшим производителем цемента на Южном Кавказе, обладает производственной мощностью 5 тысяч тонн клинкера в сутки и 2 миллионы тонн цемента в год. В настоящее время в заводе производится цементная продукция 5-ти видов- CEM II/A-P 32,5R, CEM II/B-L 32.5R и CEM II/A-P 42,5 R, CEM II/A-P 42,5 N (SDPS 500 Ə-20), CEM I 52.5N. Эти виды цемента выпускаются в продажу под названиями KLASS A400, KLASS B, KLASS C500, KLASS S и KLASS 1 соответственно.

Научно-исследовательским институтом Германии VDZ продукции Norm выданы сертификаты соответствия согласно стандарту DIN EN 197-1:2011.

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