Основная задача – оказание гражданам Азербайджана удобных, оперативных и прозрачных услуг по недвижимости – Рашад Абласанов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Социальные реформы, проводимые в последнее время Президентом Ильхамом Алиевым, с большим удовлетворением приветствуется в азербайджанском обществе. Усиление социального благосостояния населения - одно из основных направлений государственной политики. Реформы носят комплексный характер и охватывают все слои общества. В центре политики Президента Ильхама Алиева стоит надежное социальное обеспечение гражданина Азербайджана. Одним из шагов, предпринимаемых в этом направлении, является выдача выписок на квартиры в новых построенных зданиях. В стране успешно продолжается исполнение указа Президента Ильхама Алиева "Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий", подписанного 19 февраля этого года. Реформа главы государства в этой сфере решает накопившиеся за долгие годы проблемы в жилищном секторе.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал глава Пространства по оказанию имущественных услуг Рашад Абласанов, сообщает Trend.

По словам Абласанова, основная задача руководимой им структуры - это оказание гражданам Азербайджана удобных, оперативных и прозрачных услуг, связанных с недвижимостью: "Согласно указу, подписанному главой государства, в стране осуществляются меры по предоставлению гражданам, являющимся владельцами имущества в многоквартирных жилых зданиях, прав на собственность. Отмечу, что собираются документы по 49 зданиям. До настоящего времени было зарегистрированы обращения более чем 1800 граждан, права которых оформлены электронной выпиской".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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