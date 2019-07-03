Джавид Гурбанов: Азербайджан превращается в крупный транзитный и логистический центр

3 июля 2019 21:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась двусторонняя встреча представителей Азербайджана и США.

В ней приняли участие посол США в Азербайджане в 2015-2018 годах Роберт Секута, руководитель Объединенных резервных сил США контр-адмирал Рон Макларен, директор Каспийского исследовательского центра Афган Нифтиев, передает Trend со ссылкой на ЗАО.

Председатель компании Джавид Гурбанов заявил, что благодаря развитию в последние годы транспортной системы, в частности, железнодорожного транспорта, Азербайджан превращается в крупный транзитный и логистический центр. Предпринимаются шаги по реализации международных и региональных транспортных проектов в направлении увеличения транспортного потенциала страны, модернизируется железнодорожная инфраструктура. Гурбанов дал подробную информацию о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, международном транскаспийском транспортном маршруте, транспортных коридорах «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Далее были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

Контр-адмирал Рон Макларен выразил удовлетворение достижениями Азербайджана в направлении расширения транзитно-логистических возможностей и отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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