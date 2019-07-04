В Бакинской Высшей Школе Нефти состоялся «День выпускника» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 4 июля в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) был проведен очередной "День выпускника". Вот уже в третий раз это событие объединило представителей SOCAR, ректора БВШН Эльмара Гасымова, регионального президента ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонса, ректоров вузов Азербайджана, руководителей и представителей транснациональных компаний, представителей Британского университета Хериот-Ватт, самих выпускников и их родителей.

В своей вступительной речи ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил выпускников и их родителей с этим знаменательным событием и пожелал выпускникам больших успехов в их будущей карьере. "Для нас много значит и является предметом нашей гордости, то что набравшие высокие балы во время вступительных экзаменов студенты Бакинской высшей школы нефти, представляя интеллектуальную молодежь нашей страны теперь стали выпускниками нашей школы. Отличившиеся своим прилежным поведением, достигшие больших успехов в период обучения в Бакинской высшей школе наши выпускники сегодня завершают свое образование на уровне бакалавриата и магистратуры, одновременно начиная свою карьеру и дальнейшее образование. Всем выпускникам желаю больших успехов в карьере и в жизни", сказал Эльмар Гасымов.

Во время мероприятия было также отмечено, что 80% выпускников этого года уже обеспечены работой как в местных, так и транснациональных компаниях, в том числе среди выпускников есть и те, которые получили возможность обучаться в зарубежных вузах с правом на получение целой стипендии.

Сегодня выпускники БВШН работают в таких респектабельных компаниях как SOCAR, Star, Petkim, BP, Halliburton, Schumberger, Maire Tecnimont и т.д.

Вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и технологиям Халик Мамедов в своей речи подчеркнул: "В 2011 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед руководством SOCAR задачу относительно создания новой школы в которой будет вестись подготовка специалистов, владеющих английским языком и обладающих глубокими знаниями в области передовых технологий для нефтяной отрасли. В то время этот вопрос был очень актуален для SOCAR. Целенаправленная работа проведенная с учениками средних школ, а особенно начало деятельности Бакинской высшей школы нефти полностью изменили ситуацию. Качественное образование, наличие передовых образовательных программ привлекают абитуриентов, набравших высокие балы выбирать БВШН. В прошлом году все абитуриенты, набравшие 700 балов, выбрали БВШН. Это очень значимое достижение".

Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс отметил, что БВШН ведет подготовку специалистов не только для Азербайджана, но и для всего региона. Он в частности выразил удовлетворенность профессионализмом выпускников БВШН в настоящем работающих в ВР.

На мероприятии были продемонстрированы видео ролики с поздравлениями от имени преподавателей университета Хериот-Ватт, прошлогодних выпускников БВШН в адрес выпускников этого года.

Церемония продолжилась вручением дипломов. В 2018/2019 учебном году 110 дипломов БВШН о присуждении степени бакалавра получили 46 студентов, обучавшихся по специальности нефтегазовая инженерия, 48 студентов, обучавшихся по специальности химическая инженерия и 16 студентов, обучавшихся по специальности Инженерия по автоматизации процессов. 40 из них одновременно получили дипломы университета Хериот-Ватт.

В этом году впервые в БВШН были присуждены дипломы магистров. 13 выпускникам БВШН помимо присуждения дипломов об окончании магистратуры БВШН, были вручены дипломы университета Хериот-Ватт.

Шестерым выпускникам БВШН завершивших обучение в 2018-2019 учебном году были вручены дипломы с отличием. Кроме того, имя Рамзии Гаразаде занесено на символическую почетную доску лучших выпускников БВШН 2019-го года.

Выступив от имени сокурсников, выпускник БВШН по специальности инженерия по автоматизации процессов Амираслан Бахышлы, выразил благодарность всем педагогам, сыгравших большую роль в формировании студентов в качестве специалистов, передавших им знания и навыки.

Выступившая от имени родителей мать выпускника Элтуна Ибрагимова Нателла Ибрагимова выразила благодарность Президенту Азербайджана за созданные условия в БВШН. "Мы являемся вынужденными переселенцами из Агдамского района. Несмотря на трудности, мой сын Элтун Ибрагимов смог набрать 700 баллов и как президентский стипендиат поступил в Бакинскую высшую школу нефти. Успешно завершив свое обучение, мой сын поступил в Кёльнский Университет и стал стипендиатом правительства Германии, одновременно мы рады и тому, что ему также предлагают работать в SOCAR", отметила Нателла Ибрагимова.

Художественная часть церемонии началась с выступления первокурсника БВШН, обучающегося по специальности информационная безопасность Хайала Фарзалиева. Он прочитал фрагменты из поэмы Маммед Араза "Книга отца". Затем выпускник БВШН 2019 года по специальности химическая инженерия Тофиг Шекински исполнил композицию Юримана "В тебе течет река". Гость из Шотландии Иннес Мойр исполнил шотландские национальные мелодии. Художественную часть продолжило выступление группы "Palmas" под руководством Чингиза Мустафаева.

Завершилась церемония традиционным подбрасыванием вверх выпускниками академических шапочек.

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