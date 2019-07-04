Международный аэропорт Гейдар Алиев - первый в мире аэропорт, полностью перешедший на облачные технологии (ФОТО)

4 июля 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Баку с рабочим визитом посетила делегация компании Amadeus во главе со старшим вице-президентом Томасом Лопесом Фернебрандом. Компания Amadeus является одним из крупнейших в мире поставщиков IT-услуг в сфере авиаперевозок и глобальных дистрибьюторских систем.

В рамках визита была проведена официальная церемония запуска в работу новых облачных технологий, которые будут применяться в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Бакинский аэропорт получил возможность управлять новой базой данных, системами управления ресурсами, отображения информации о полетах и другие.

«Мы считаем, что такие перспективные аэропорты, как Международный аэропорт Гейдар Алиев, являются отличным примером преимуществ использования современных технологий. Интегрирование подобных решений в бакинском аэропорту является для нас знаковым событием», – сказал исполнительный вице-президент по информационным технологиям Amadeus Бруно Спада.

Стоит отметить, что Международный аэропорт Гейдар Алиев стал первым аэропортом в мире, полностью перешедшим на облачные технологии, подчеркнул Бруно Спада.

После символического разрезания красной ленты гости ознакомились с условиями, созданными в новом аэровокзальном комплексе Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1), получившем от аудиторской компании Skytrax максимальную оценку «5 Звезд».

Показателем эффективного сотрудничества между сторонами также стала церемония подписания соглашения о внедрении для авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» программного обеспечения «Amadeus Altéa PSS». Документ подписали президент AZAL Джахангир Аскеров и старший вице-президент компании Amadeus Томас Лопес Фернебранд.

Новое программное обеспечение позволит авиакомпании AZAL еще более эффективно персонализировать обслуживание пассажиров, качественно улучшит функциональность системы бронирования, инвенторной базы данных и системы управления доходами.

«Одна из наших приоритетных целей – увеличить пассажиропоток в страну и новые технологии нам в этом значительно помогают. Партнерство с компанией Amadeus позволит улучшить эффективность работы, и, что самое главное, повысить качество обслуживания пассажиров AZAL», - сказал Джахангир Аскеров.

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) – крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ. Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 40 пунктов в 25 странах. В 2018 году «Азербайджанские Авиалинии» перевезли более 2,3 миллионов пассажиров.

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