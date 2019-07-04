Иранская делегация встретилась в министром экономики Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Иранская делегация в составе членов Комиссии по планированию и бюджету Исламского консультативного совета (Меджлис), представителей торговой, промышленной, добывающей и сельскохозяйственных палат, находящаяся с визитом в Баку, встретилась с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, передает в четверг Trend.
Министр отметил, что политическая воля и дружественные отношения Президентов Азербайджана и Ирана являются основной движущей силой в развитии двухстороннего сотрудничества. Таким образом, за последние шесть лет руководители двух соседних государств провели 12 встреч на высшем уровне, приняв важные решения.
Между нашими странами развиваются торгово-экономические связи, осуществляются взаимное инвестиционное сотрудничество и совместные проекты.
Министр экономики проинформировал о благополучной бизнес и инвестиционной среде Азербайджана, пригласив иранских предпринимателей воспользоваться, созданными в нашей стране, условиями для бизнеса. Мустафаев заявил, что для расширения сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, торговли, малого и среднего бизнеса, финансов и других есть большие возможности.
Руководитель комиссии по планированию и бюджету Меджлиса исламского совета (парламент) Ирана Гулам Реза Таджгердун заявил, что его страна придает большое значение расширению связей с Азербайджаном. Таджгердун отметил развитие торгово-экономического сотрудничества, расширение взаимной торговли, а также подчеркнул потенциал для развития связей в различных сферах экономики.
Секретарь торговой, промышленной, добывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Али Реза Ашраф проинформировал участников встречи о деятельности палаты, отметил важность расширения связей между предпринимателями двух стран, их участия в совместных проектах.
Сегодня иранские гости ознакомятся с деятельностью предприятий в Сумгаитском химическом промышленном парке.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Хазар Ахундов)
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