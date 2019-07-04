Иранская делегация встретилась в министром экономики Азербайджана

4 июля 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Иранская делегация в составе членов Комиссии по планированию и бюджету Исламского консультативного совета (Меджлис), представителей торговой, промышленной, добывающей и сельскохозяйственных палат, находящаяся с визитом в Баку, встретилась с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, передает в четверг Trend.

Министр отметил, что политическая воля и дружественные отношения Президентов Азербайджана и Ирана являются основной движущей силой в развитии двухстороннего сотрудничества. Таким образом, за последние шесть лет руководители двух соседних государств провели 12 встреч на высшем уровне, приняв важные решения.

Между нашими странами развиваются торгово-экономические связи, осуществляются взаимное инвестиционное сотрудничество и совместные проекты.

Министр экономики проинформировал о благополучной бизнес и инвестиционной среде Азербайджана, пригласив иранских предпринимателей воспользоваться, созданными в нашей стране, условиями для бизнеса. Мустафаев заявил, что для расширения сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, торговли, малого и среднего бизнеса, финансов и других есть большие возможности.

Руководитель комиссии по планированию и бюджету Меджлиса исламского совета (парламент) Ирана Гулам Реза Таджгердун заявил, что его страна придает большое значение расширению связей с Азербайджаном. Таджгердун отметил развитие торгово-экономического сотрудничества, расширение взаимной торговли, а также подчеркнул потенциал для развития связей в различных сферах экономики.

Секретарь торговой, промышленной, добывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Али Реза Ашраф проинформировал участников встречи о деятельности палаты, отметил важность расширения связей между предпринимателями двух стран, их участия в совместных проектах.

Сегодня иранские гости ознакомятся с деятельностью предприятий в Сумгаитском химическом промышленном парке.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр: Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией вырос почти в 9 раз (ФОТО)
Бизнес 29 июня 11:32
Азербайджанская делегация во главе с министром экономики совершит официальный визит в Швейцарию
Экономика 26 июня 14:29
В Азербайджане с начала года предпринимателям выделены 46 млн манатов льготных кредитов
Экономика 21 июня 11:40
Минэкономики Азербайджана подвело итоги ненефтяного экспорта за 5 месяцев
Экономика 19 июня 11:42
Азербайджан продолжает курс на диверсификацию и рост несырьевого экспорта
Экономика 13 июня 11:12
Шахин Мустафаев: Азербайджан является главным партнером ЕС на Южном Кавказе
Экономика 13 июня 10:46
Лента новостей
Минналогов Азербайджана внедряет кассовые аппараты нового поколения
Экономика 18:32
Граждане Азербайджана смогут обращаться в службы занятости в электронном виде
Бизнес 18:27
В связи с повышением зарплат в Азербайджане у 94 тысяч человек увеличится пенсия более чем на 30 процентов
Общество 18:17
В Баку проходит очередная сессиия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Политика 18:05
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 18:00
Азербайджанская компания Texno Gallery незначительно увеличила объемы продаж
Бизнес 17:57
Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане
Другие страны 17:52
Премьер Пакистана встретится с Трампом в США 22 июля
Другие страны 17:50
Власти Флориды призвали жителей убивать игуан
Другие страны 17:47