Азербайджанское государство взяло на себя финансовое бремя в 1,9 млрд манатов для обеспечения надбавок - министр

БАКУ /Trend/ - Первый социальный пакет, предусматривающий обеспечение надбавок, реализованный в Азербайджане в первом квартале текущего года, финансовое бремя по которому в 1,9 миллиарда манатов в год взяло на себя государство, высоко оценивается обществом как важная поддержка, способствует повышению благосостояния порядка трех миллионов человек.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что после повышения минимальной заработной платы с 180 до 250 манатов в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым 18 июня, Азербайджан займет второе место по уровню минимальной зарплаты не только в сравнении с соседними странами, но и по индексу покупательской способности в сравнении с государствами-членами СНГ.

Бабаев также напомнил, что доведение с первого октября текущего года размера минимальной трудовой пенсии со 160 до 200 манатов позволит увеличить пенсии 660 тысяч граждан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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