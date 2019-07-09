Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана вынесет на приватизацию 68 объектов

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по вопросам имущества шестого августа проведет очередной аукцион по приватизации гособъектов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет.

На аукцион будет выставлено 68 объектов госимущества – 36 малых госпредприятий, 10 нежилых участков и 22 акционерных общества.

Акционерные общества находятся в Агдашском, Зардабском, Исмаиллинском и других районах. Акционерные общества, 30-45 процентов пакетов акций которых вынесены на аукцион, функционируют в сферах транспорта, сельского хозяйства, строительства и других сферах. Среди них такие АО как "İsmayıllı Təmir Tikinti", "Salyan Aqrotexservis", "Cəlilabad Məişət".

Среди малых госпредприятий инвесторам могут быть интересны объекты торговли и обслуживания, отели, санатории и другие. Гособъект с самой большой полезной площадью в 27 тысяч квадратных метров, функционировавший когда-то как филиал завода, находится в селе Кечили Шамкирского района.

Четыре из государственных объектов находятся в Баку, остальные в Сабирабаде, Дашкесане и Сумгайыте

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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