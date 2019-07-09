Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цены на золото в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота девятого июля подешевела на 5,9415 маната, составив 2373.4720 маната, унция серебра повысилась на 0,059 маната, до 25.6092 маната, унция платины подорожала на 0,901 маната, до 1382.3550 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 14,756 маната, составив 2648.3535 маната.

Название 9.07.2019 8.07.2019 Золото XAU 2373.4720 2379.4135 Серебро XAG 25.6092 25.5502 Платина XPT 1382.3550 1381.4540 Палладий XPD 2648.3535 2663.1095

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на девятое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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