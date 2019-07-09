Золото в Азербайджане подешевело

9 июля 2019 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота девятого июля подешевела на 5,9415 маната, составив 2373.4720 маната, унция серебра повысилась на 0,059 маната, до 25.6092 маната, унция платины подорожала на 0,901 маната, до 1382.3550 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 14,756 маната, составив 2648.3535 маната.

Название

9.07.2019

8.07.2019

Золото

XAU

2373.4720

2379.4135

Серебро

XAG

25.6092

25.5502

Платина

XPT

1382.3550

1381.4540

Палладий

XPD

2648.3535

2663.1095

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на девятое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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