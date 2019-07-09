Азербайджан вернул в Иран и Грузию 400 тонн картофеля и киви - Агентство

9 июля 2019 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала деятельности Агентство пищевой безопасности вернуло в Иран и Грузию 400 тонн картофеля и киви в связи с опасностью распространения вредных организмов, в отношении которых применяются карантинные меры, сообщает во вторник Trend.

Об этом на организованной во вторник пресс-конференции, посвященной годовщине начала деятельности Агентства, сказал председатель структуры Гошгар Тахмазли.

Глава Агентства отметил, что было уничтожено 255,9 тонны продукции, а также различными методами обезврежено 838,092 тонны продуктов питания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Для детсадов Азербайджана разработан рацион питания - агентство
Общество 14:35
В Азербайджане выявлено 12 наименований масла с превышением нормы трансжиров
Экономика 13:56
В Шеки ликвидированы пункты незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 8 июля 20:42
В Азербайджане выявлены незаконные цеха по производству сливочного масла (ФОТО)
Экономика 8 июля 12:49
В Азербайджане выявлен цех, производящий мороженое в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 5 июля 17:21
В Баку приостановлена работа цеха по производству молочной продукции (ФОТО)
Общество 5 июля 13:40
Лента новостей
Импорт пшеницы из Казахстана позволит грузинскому рынку увеличить поставки
Бизнес 14:44
Эльмар Мамедъяров: Важнейшая задача азербайджанской дипломатии - освобождение оккупированных земель и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома
Политика 14:44
Более тысячи человек погибли в боях вокруг ливийского Триполи
Арабские страны 14:39
Проект агрострахования в Азербайджане улучшит страховой рынок - депутат
Бизнес 14:37
Для детсадов Азербайджана разработан рацион питания - агентство
Общество 14:35
В Италии предлагают повысить до €1 млн штраф за несанкционированный заход в порты
Другие страны 14:32
YARAT представляет экспозиции Зади Ча "Дитя Магохалми и Отзвуки Творения" и Таус Махачевой "Шаривари"
Культура 14:31
Парвин Керимзаде: 43-я сессия Комитета всемирного наследия внесет свой вклад в дело охраны богатого культурного наследия нашего народа
Политика 14:23
Узбекская биржа разместит государственные ценные бумаги
Финансы 14:15