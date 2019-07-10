В Баку проведен семинар по государственно-частному партнерству (ФОТО)

10 июля 2019 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку проводится двухдневный образовательный семинар по государственно-частному партнерству при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и участии Исламского банка развития, передает Trend со ссылкой на Агентство.

В мероприятии, в котором приняли участие представители нескольких государственных учреждений и потенциальных организаций-бенефициаров, были представлены успешные международные практики партнерских отношений между государственным и частным секторами, концепции программ и проектов в этой области, а также их технико-экономические обоснования, механизмы финансирования и подробная информация по таким темам, как договорные обязательства, участие и мониторинг.

Следует отметить, что одним из направлений деятельности МСБ является разработка, реализация и координация программ и проектов государственно-частного партнерства в стране, обеспечение участия субъектов малого бизнеса в проектах государственно-частного партнерства, а также потенциальных бенефициаров.

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