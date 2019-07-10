Единовременные выплаты в Азербайджане получат ещё 881 наследников шехидов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане единовременные выплаты получат 881 наследников еще 581 шехидов, сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.

Решение об этом было принято на очередном заседании соответствующей Комиссии при министерстве труда и социальной защиты населения.

Проводится соответствующая работа для перечисления в ближайшие дни выплат на банковские счета. После перечисления единовременных выплат на их счет, на номера телефонов будут оправлены сообщения.

Всего были установлены права на получение единовременных выплат наследниками 12 268 шехидов.

Программа по обеспечению единовременными выплатами наследников шехидов уже выполнена на 90,2 процента, и до сегодняшнего дня были приняты решения о выдаче единовременных выплат 16 394 наследникам 11 067 шехидов.

Напомним, что в соответствии с указом главы государства от 28 января 2019 года продолжается выплата единовременной помощи наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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