“Провокация” или Революция? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вот уже несколько дней как мы стали свидетелями беспрецедентного события, которое с одной стороны очень сильно удивило, а с другой порадовало. На просторы интернет пространства, в соц. сети и по радио вышел интригующий и провокационный ролик от известного в среде автовладельцев страхового бренда KASKO BUTIK, который и вызвал неподдельный интерес. Любопытен контент, а вернее сказать довольно пикантный вопрос, с которым главная героиня обращается к автовладельцу. Но как нам удалось выяснить, сценаристы как раз-таки и хотели добиться этого эффекта. Потому что, то, что анонсируется в данной кампании, является также беспрецедентным случаем и заслуживает аналогичного подхода. А теперь поподробнее о самой кампании: KASKO BUTIK объявляет о совершенно новом тарифном плане SUPER Абонемент, который теперь позволяет приобрести КАСКО, выплачивая всего лишь от 22 манат в месяц в течение года. Поистине невероятно доступные условия, учитывая среднерыночную цену на КАСКО в Азербайджане! Хотя KASKO BUTIK с первого дня предлагал свои продукты по уже доступным ценам. Говоря-же о любопытстве, то его вызвал вопрос “Qorunursan..?” с двойственным подтекстом (предохраняешься..? защищен..?) Как мы и упомянули выше, сценаристы использовали это слово умышленно, так как его значение прямо отражает суть страхования. Быть застрахованным, значит быть материально защищённым. И KASKO BUTIK, как всегда, сделал это нестандартно и креативно!

На наш взгляд, это - Революция! Во-первых, потому что теперь, практически каждый автовладелец, закачав приложение KASKO BUTIK из Google Play Market и AppStore и став подписчиком SUPER Абонемент-а, может без ущерба для своего бюджета, позволить себе КАСКО. Во-вторых, чем больше количество владельцев КАСКО, тем больше финансово защитивших свое авто-имущество людей. Это ведет к массовому снятию психологического напряжения ввиду всеобщей социальной нестабильности людей в целом, и автовладельцев в частности.

И наконец Революция, потому что все это осуществимо посредством удобного мобильного приложения KASKO BUTIK, которое позволяет отслеживать и управлять своим балансом на ходу. Все в электронном виде в мобильном. Никакой бюрократии. Такого в автостраховании еще не было!

1.Итак, проходим по этой ссылке: http://onelink.to/kaskoapp

2. Ознакомившись с условиями, загружаем приложение KASKO BUTIK из Google Play Market или AppStore;

3. Выбрав свой размер, переходим на SUPER Абонемент и оформляем покупку. Вот и все!

Для тех, кто еще не знаком с KASKO BUTIK, то это феномен в автостраховании. Бренд, который задался целью кардинально изменить ситуацию и 2 года назад стартовал с уникальным продуктом добровольного автострахования КАСКО (где, в отличие от Обязательного, ущерб возмещается владельцам авто), в виде размеров – S, M, L, XL. Каждый размер представлен доступной фиксированной ценой и суммой покрытия. Например, S / Цена: 222 ман. Сумма покрытия: 2222 ман., M / Цена: 333 ман. Сумма покрытия: 333 ман. ,и т.д.

Идеей создания этих размеров послужила статистика, говорящая о том, что в 97% случаев ДТП, сумма ущерба, нанесенного автомобилю, не превышает 5000 манат. Так есть ли смысл переплачивать? Зная свою водительскую историю и обладая опытом, можно с легкостью выбрать свой размер. Размеры включают в себя все возможные ситуации, с которыми может столкнуться автовладелец, и наделены удобными и выгодными бонусами. Они интересны с точки зрения потребительских свойств (например, бесплатная эвакуация, такси, и т. д.), а также отсутствием бюрократии – фактором, так необходимом в нашей современной и скоротечной жизни. Но самое главное преимущество - честность в отношении с клиентами, качество и скорость обслуживания. Достаточно упомянуть о запатентованной технологии сервиса

#HAMIDANTEZ®, которая позволяет очень быстро проходить процесс рассмотрения и оплачивать клиентам за невероятные 59 минут! А в настоящий момент, рекорд – 24 минуты!!! Именно поэтому, рейтинг клиентской удовлетворенности KASKO BUTIK – 99%. Это, и еще много интересного можно узнать, зайдя на Facebook страничку KASKO BUTIK:

https://www.facebook.com/kaskobutik или позвонив по *2222 в Службу Клиентской Поддержки 24/7. Ну чем не революция?

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