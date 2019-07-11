Высшие аудиторские органы Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ/Trend/ - В Тбилиси, при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), состоялось открытие проекта «Укрепление потенциала высших аудиторских органов стран восточного партнерства для контроля достижения целей повестки 2030 ООН».

Как сообщили Trend в Счетной палате Азербайджана, в мероприятии участвовала делегация под руководством председателя палаты Вугара Гюльмамедова.

На церемонии открытия проекта выступили председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, руководитель Государственного аудиторского офиса Грузии Эрекле Меквабишвили, председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, зампредседателя Комитета государственного контроля Беларуси Александр Курлыпо, представители GIZ и посольства Германии в Грузии.

Проект GIZ предусматривает встречи, семинары, тренинги и обмен опытом между высшими аудиторскими органами стран «Восточного партнерства» в сферах правовой базы, финансов, методологии эффективного аудита.

В текущем году, в рамках Программы ООН по устойчивому развитию в Тбилиси был организован Форум для демонстрации новых подходов, успешно применяемых на Южном Кавказе, тренинг по финансовому аудиту, а также, в Киеве - учение-семинар по аудиту эффективности.

В конце мероприятия, с целью усиления сотрудничества в упомянутых сферах, руководители делегаций Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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