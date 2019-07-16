Госагентство развития МСБ Азербайджана продолжает обучение предпринимателей

БАКУ/Trend/ - 19 июля для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства состоится семинар на тему "Развитие существующего бизнеса и финансовый поток", организованный Государственным агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (Агентство развития МСБ), совместно с Ассоциацией бухгалтеров и профессионалов риска, входящей в общественный совет агентства, передает во вторник Trend со ссылкой на Агентство развития МСБ.

Целью организации мероприятия является информирование предпринимателей об изучении рынка, подготовке планов маркетинга, прибыли и расходов, управления финансовыми потоками.

Семинар проводится на безвозмездной основе.

Семинар состоится в 15:00 в административном здании Агентства развития МСБ (проспект Ататюрка 134).

Координирующее лицо: Урфан Набиев

Телефон: (055) 200-03-28

Е-mail: urfan.nabiyev@smb.gov.az

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.