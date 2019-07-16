Госагентство развития МСБ Азербайджана продолжает обучение предпринимателей

БАКУ/Trend/ - 19 июля для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства состоится семинар на тему "Развитие существующего бизнеса и финансовый поток", организованный Государственным агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (Агентство развития МСБ), совместно с Ассоциацией бухгалтеров и профессионалов риска, входящей в общественный совет агентства, передает во вторник Trend со ссылкой на Агентство развития МСБ.
Целью организации мероприятия является информирование предпринимателей об изучении рынка, подготовке планов маркетинга, прибыли и расходов, управления финансовыми потоками.
Семинар проводится на безвозмездной основе.
Семинар состоится в 15:00 в административном здании Агентства развития МСБ (проспект Ататюрка 134).
Координирующее лицо: Урфан Набиев
Телефон: (055) 200-03-28
Е-mail: urfan.nabiyev@smb.gov.az
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.