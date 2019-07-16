Госагентство развития МСБ Азербайджана продолжает обучение предпринимателей

16 июля 2019 19:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 19 июля для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства состоится семинар на тему "Развитие существующего бизнеса и финансовый поток", организованный Государственным агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (Агентство развития МСБ), совместно с Ассоциацией бухгалтеров и профессионалов риска, входящей в общественный совет агентства, передает во вторник Trend со ссылкой на Агентство развития МСБ.

Целью организации мероприятия является информирование предпринимателей об изучении рынка, подготовке планов маркетинга, прибыли и расходов, управления финансовыми потоками.

Семинар проводится на безвозмездной основе.

Семинар состоится в 15:00 в административном здании Агентства развития МСБ (проспект Ататюрка 134).

Координирующее лицо: Урфан Набиев

Телефон: (055) 200-03-28

Е-mail: urfan.nabiyev@smb.gov.az

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку проведен семинар по государственно-частному партнерству (ФОТО)
Экономика 10 июля 09:19
Узбекистан окажет финансовую поддержку предпринимателям
Бизнес 5 июля 16:07
Завершился фестиваль Organic Food Festival 2019 (ФОТО)
Экономика 24 июня 16:17
В Азербайджане государство поощряет участие женщин в малом и среднем бизнесе
Экономика 21 июня 19:46
Обращения предпринимателей были удовлетворены (ФОТО)
Экономика 19 июня 14:09
Состоялся "круглый стол" по развитию приграничного сотрудничества между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Экономика 15 июня 15:21
Лента новостей
В ГЭЦ Азербайджана исправили экзаменационные оценки 51 абитуриента
Общество 20:12
Госагентство Азербайджана проводит ОМС тренинги в медучреждениях (ФОТО)
Общество 19:59
Али Гасанов: Есть силы, которые пытаются противопоставить Азербайджан и Грузию
Политика 19:05
Названы фрукты-лидеры импорта Грузии
Финансы 19:00
В Шеки попал в ДТП туристический микроавтобус
Происшествия 18:49
В связи с завтрашним матчем "Карабах"-"Партизани" будут выделены спецавтобусы
Общество 18:23
В Азербайджане завершается регистрация по приему в колледжи по специальностям с особыми требованиями
Общество 18:11
Maersk Drilling огласила стоимость контракта по «Шах Дениз»
Энергетика 18:01
Спрос на облигации минфина превысил предложение в 4,5 раза
Экономика 17:57