В Азербайджане выявлен незаконный лимонадный цех (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агентство пищевой безопасности поступила жалоба о том, что на предприятии по производству безалкогольных напитков, принадлежащем физическому лицу, жителю села Хосров Агдашского района Оруджеву Вагифу Ахверди оглу, не соблюдаются требования нормативно-технических правовых актов сферы пищевой безопасности, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

На основании поступившей жалобы, на предприятии был проведен осмотр, в ходе которого жалоба подтвердилась.

Было установлено, что на предприятии, функционирующем без регистрации в реестре пищевой безопасности, не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов.

Было выявлено, что на предприятии не принимаются меры по микробиологическому обеззараживанию воды, используемой с производственных целях, не проводится периодическое обследование, а также, несмотря на использование в производстве напитков консерванта E211, различных добавок (усилители вкуса, цвета и ароматизаторы), этикетки не содержат информации об этом, и используемые пластиковые бутылки и крышки не дезинфицируются, а также отсутствуют сопроводительные документы.

По факту были приняты меры в рамках законодательства, расследование продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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