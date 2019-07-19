В Азербайджане производство сельхозпродукции выросло на 13%

19 июля 2019 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-июне текущего года стоимость всей произведенной сельскохозяйственной продукции по фактическим ценам превысила 3675,8 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend.

От общего показателя 1 902,2 миллиона манатов пришлись на долю животноводства, 1 773,6 миллиона манатов - на долю растениеводческой продукции, говорится в отчете Госкомстата.

Отметим, что за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство сельхозпродукции выросло на 13 процентов, в том числе, по животноводческой продукции – на 2,9 процента, по растениеводческой - на 25,6 процента.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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