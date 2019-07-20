В Азербайджане изменились правила возврата налоговых "излишков"

20 июля 2019 11:07 (UTC+04:00)

Внесены изменения в "Правила возвращения налогоплательщику излишне уплаченных налогов, процентов и финансовых санкций" в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров утвердил "Правила возвращения налогоплательщику излишне уплаченных налогов, процентов и финансовых санкций" в новой редакции.

Как сообщает в субботу Trend, согласно решению Кабмина, документ переименован в «Правила возвращения излишне уплаченных налогов, взносов обязательного государственного социального страхования и страхования от безработицы, процентов и финансовых санкций».

Налогоплательщик имеет право в течение пяти лет после окончания периода налоговой отчетности требовать возврата суммы неправильно удержанной или излишне уплаченной, в течение трех лет, суммы налога, процентов и финансовой санкции, или отнесения их в счет уплаты других налогов, процентов, финансовых санкций и задолженностей по административным штрафам, либо с согласия налогоплательщика - в счет платежей по последующим обязательствам.

Налог на имущество, уплаченный за приватизацию государственного имущества, которая завершилась с первого января 2019 года по первое января 2022 года в соответствии с условиями, указанными в статье 119.12 Налогового кодекса, с учетом статьи 199.13 кодекса, возвращается на основе заявления налогоплательщика, или с его согласия, относится в счет платежей по последующим обязательствам.

Упрощенные налоги, уплачиваемые лицами, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, независимо от того, осуществляли ли они деятельность в этом месяце или нет, а также уплачиваемые физическими лицами, которые заняты, указанными в 218.4.4 статье Налогового кодекса, видами деятельности, независимо от того, осуществляли ли они деятельность в период истечения срока «Квитанции об уплате постоянной суммы по упрощенному налогу» не возвращаются и не заменяются налогами по следующему периоду.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кабмин Азербайджана изменил правила перевода остаточных средств в госбюджет
Финансы 19 июля 14:58
Минналогов Азербайджана предоставлены новые полномочия
Финансы 14 июля 09:47
В Азербайджане расширится список продуктов, освобождаемых от НДС
Экономика 26 июня 10:27
В Налоговый кодекс Азербайджана могут быть внесены изменения
Бизнес 4 июня 15:26
В Азербайджане Счетная палата получила доступ к налоговой тайне
Экономика 30 мая 15:52
Информация о коммерческой и налоговой тайне будет предоставляться и Счетной палате Азербайджана
Общество 24 мая 12:18
Лента новостей
На Севере Ирака погиб турецкий военный
Турция 10:56
США решили перебросить военных в Саудовскую Аравию
Другие страны 10:49
«Азербайджанское каспийское морское пароходство» о работе на месторождении «Абшерон»
Энергетика 10:40
Неразумное отношение к природе грозит серьезными изменениями биоразнообразия в Азербайджане
Общество 10:35
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 10:34
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:31
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
США 10:21
Дорожная полиция Ясамальского района продолжает мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (ФОТО)
Общество 10:12
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:59