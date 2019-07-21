В каком регионе Азербайджана больше всего женщин-предпринимателей?

21 июля 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии текущего года 32,8 процентов женщин-предпринимателей зарегистрированы в Баку, 17,1 процента в Аране, 16,2 процента в Гянджа-Газах, а остальные в других экономических регионах, сообщает в воскресенье Trend .

Доля женщин-предпринимателей в экономических районах Баку (23,2 процента), Гянджа-Газах (25,7 процента) и Лянкярана (22,6 процента) выше средней по стране.

Основная часть потенциальных бизнесменов, намеревающихся заняться предпринимательством, зарегистрирована в экономических районах Баку (30,4%), Аран (20,4 процента), Гянджа-Газах (13,6 процента) и Лянкяран (9,9 процента).

Из числа индивидуальных предпринимателей 78,4 процента мужчины, а 21,6 процента - женщины.

Женщины составляют 27,2 процента от общего числа предпринимателей в "сельском, лесном и рыбном хозяйстве", 25,4 процента - в сфере «услуги в других секторах» и 20,7 процента - в разделе «торговля. ремонт транспортных средств».

За отчетный период пять из каждых шести предпринимателей регистрировались в секторах “сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство», «торговля. ремонт транспортных средств», «услуги в других областях» и «транспортно-складские комплексы».

По состоянию на 1 июля 2019 года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих без оформления юридического лица, превысило 880 тысяч.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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