В Азербайджане продолжается приватизация госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана 20 августа проведет очередной аукцион по приватизации 87 объектов госимущества, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.

Среди выставляемых на аукцион 37 малых государственных предприятий и объектов, 15 акционерных обществ, 12 нежилых площадей, пять недостроенных зданий, 18 транспортных средств.

Большинство объектов госимущества приватизируются с земельными участками. Это и торговые предприятия, и предприятия по оказанию услуг, и хозяйственные объекты, и нежилые здания. Семь нежилых участков находятся в столице, остальные в Сумгайыте, Ширване, Агдаше, Дашкесане и Барде.

Выставленные на аукцион транспортные средства марок Nissan, Kia, Chevrolet, Hyundai и другие производства 1990-2009 годов.

Лица, желающие принять участие в приватизации, пройдя онлайн-регистрацию, сделав предоплату в размере 10 процентов от стартовой цены выбранного госимущества, получат право на участие в аукционе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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