Всемирный банк реализует в Азербайджане программу самозанятости (ФОТО)

24 июля 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проект Всемирного банка «Поддержка занятости в Азербайджане» окажет содействие расширению программы самозанятости. Привлечение безработных к самозанятости обеспечит им выход на формальный рынок труда и плодотворную деятельность.

Как передает в среду Trend, об этом было сказано в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в ходе встречи с миссией предварительной оценки по проекту Всемирного банка "Поддержка занятости в Азербайджане".

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев сообщил, что одним из направлений социально-экономической политики Президента Ильхама Алиева является увеличение возможностей эффективной занятости населения страны. Он подчеркнул, что программа самозанятости, осуществляемая согласно поручению главы государства, расширяется с каждым годом, и имеет важное значение с точки зрения участия в малом бизнес, в особенности для граждан из социально уязвимых групп населения. .

Говоря о сотрудничестве между Всемирным банком и Азербайджаном, министр сказал, что проект «Поддержка занятости в Азербайджане» создает условия для продолжения этого сотрудничества еще в одной сфере. Бабаев отметил важность проекта, с точки зрения расширения программы самозанятости, а также, изучения передового международного опыта в этой сфере, повышения потенциала профессиональных центров обучения при министерстве и других направлениях.

Руководитель предварительной оценочной миссии, ведущий экономист Шандор Карачони сообщил о подготовительной работе по исполнению проекта.

Проект окажет поддержку в выборе направлений самозанятости по экономическим направлениям на основе изучения рынка труда, определении возможностей безработных участвовать в проекте самозанятости, подготовке программ обучения и их организации, и в некоторых других направлениях.

В ходе встречи были высказаны первичные оценочные суждения в рамках проекта, обсуждены, в числе прочих вопросов, запланированные поэтапные и подготовительные работы, управленческая практика в этой сфере.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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