БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги по всей республике. Очередные наблюдения были проведены в Самухском районе.

Как сообщили в понедельник Trend из агентства, сотрудники провели мониторинги на виноградниках Самухского района площадью 309 гектаров, на которых выращиваются сорта «Каберне», «Шираз», «Мадраса», «Шардоне», «Ркацители», «Мерло», «Саперави» и другие.

В ходе наблюдений был установлен факт заражения гроздевой листоверткой (Polychrosis botrana Schiff) примерно одного гектара виноградника «Ркацители» общей площадью 24 гектара.

На зараженном участке были приняты меры химической борьбы с вредителем, и виноградник был взят под контроль фитосанитарных специалистов агентства.

Отметим, что гусеница гроздевой листовертки на этапе созревания винограда, перемещаясь с одной виноградины на другую, повреждают и способствуют гниению ягод.

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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